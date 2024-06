Législatives 2024 : un nombre record de procurations à la DTPN

Signe d’une forte participation pour ces législatives, les procurations en Polynésie atteignent des sommets depuis quelques jours : « C’est un peu comme les courses de Noël quand on vient au dernier moment pour faire ces achats. Eh bien, c’est la même chose pour les procurations. En général, les gens attendent les derniers jours pour se décider à faire des productions. Aujourd’hui, nous allons dépasser largement les plus de 300 procurations traitées, et demain samedi, nous attendons environ les mêmes chiffres. Et à ce jour, nous avons dépassé les 1 500 procurations » explique Tatiana Dauphin, cheffe état-major de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Polynésie française (DTPN).

Une cadence journalière multipliée par plus de deux en comparaison des élections législatives de 2022. Et c’est sans compter les procurations également collectées par la gendarmerie.

Infographie TNTV

Et parmi les 211 000 électeurs polynésiens inscrits, un public en particulier plébiscite les procurations pour ces législatives anticipées : « Pour ces élections législatives, on s’aperçoit que le public est relativement jeune. On reste quand même dans une population très hétéroclite, mais on a beaucoup de jeunes ».

Grâce aux nouvelles technologies, la procuration peut être réalisée au dernier moment : jusqu’à trente minutes avant la fermeture des bureaux de vote, il est possible de se déplacer au sein des locaux de la DTPN pour faire une procuration « car les envois sont faits de manière très rapide grâce à la lettre recommandée électronique. Nous avons à disposition cet outil formidable qui permet aux mairies de disposer dans un temps très court des procurations qui sont faites même au dernier moment ».

L’intérêt pour ce scrutin inédit s’illustre également à l’échelle nationale, où plus de 2 millions de procurations ont été enregistrées, soit deux fois plus qu’en 2022.