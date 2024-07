Ce déplacement pour la représentante du gouvernement central, arrivée vendredi au fenua, est notamment l’occasion de faire un point sur les moyens déployés afin d’assurer la sécurité tout au long de l’événement.

« Il y a 270 gendarmes qui sont mobilisés quotidiennement pour assurer la sécurité des jeux. Il y a aussi des militaires qu’on ne voit pas, mais qui sont dans l’eau, sur la voie maritime, dans les eaux territoriales, au loin, pour surveiller l’accès au site. Et puis dans les plus proches de nos côtes, il y a toujours un peu de militaires. Et nos gendarmes de la gendarmerie nationale assurent la sécurité au niveau maritime et au niveau terrestre. Donc un gros dispositif » a précisé Marie Guévenoux, la ministre des Outre-mer. Elle a même pu observer le champion local Kauli Vaast en pleine série : « J’ai eu beaucoup de chance parce que ce matin, pour aller voir les dispositifs de sécurité en mer, on m’a emmenée sur la zone du Field of Play, pour voir les surfeurs. Et c’était le moment où Kauli passait, donc j’ai pu le voir surfer. C’était un grand, grand moment ».

Marie Guévenoux quittera Tahiti lundi 29 juillet, et se rendra ensuite en Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 2 août.