Européennes :  une délégation de La France Insoumise en campagne au fenua

Les deux élus séjourneront 3 jours à peine au fenua. Selon leur programme, ils s’entretiendront avec Moetai Brotherson et rencontreront également le président de l’Assemblée, Antony Géros, ainsi que divers « acteurs de terrain ».

« Après La Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe, ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la tournée des Outre-mer avec Younous Omarjee, l’idée est d’aller à la rencontre des ultramarins et d’aborder de nombreuses thématiques, notamment : désenclavement, politique des pêches et maritime, enjeux internationaux dans l’Asie pacifique, l’atlantique et la caraïbe », indique un communiqué de LFI.

Selon un récent sondage YouGov pour le HuffPost, la liste LFI est créditée de 6% des intentions de vote pour cette élection.