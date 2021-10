Défusion de Tautira : les électeurs appelés aux urnes le 5 décembre

Pour ou contre le divorce de Tautira et de Taiarapu-Est ? Les électeurs devront élire sous peu les 7 membres de la commission chargés de donner leur avis sur le projet. Les candidats pourront se présenter sur des listes complètes ou incomplètes, ou en candidatures isolées. “Il faut se séparer de Taravao. On est les oubliés depuis tant d’années” : interrogée, la population de Tautira se montre plutôt favorable : “Nous sommes délaissés. Cela suffit. On a des personnes compétentes aussi sur Tautira”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au comité 808, on a déjà commencé à élaborer une liste. Pour l’organisation qui a fait de la défusion son cheval de bataille depuis 2014, c’est une victoire. Mais l’arrêté du haut-commissariat paru mardi prévoyant le mode de scrutin laisse dubitatif. “Selon la règlementation, il y a 2 modes de scrutins : un pour les moins de 1 000 habitants et un pour les plus de 1 000 habitants. On va essayer de voir ça avec l’avocat. Cela fait 7 mois qu’on attend. Mais si on va au tribunal, avec les procédures, cela risque de retarder encore, donc peut-être qu’on va faire avec” explique Arnold Toheira, porte-parole du comité 808.

Longtemps neutre sur le sujet, Ueva Hamblin, le maire-délégué de Tautira a récemment rejoint le clan des pro-défusion : “La population va s’exprimer le 5 décembre, et à mon avis, je crois que le 5 décembre, on aura un seul tour, et la population va décider à ce moment-là”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Du côté de la municipalité de Taiarapu-Est, une liste d’opposition serait en préparation pour faire barrage à cette séparation. Les candidatures pourront être déposées à partir du lundi 8 novembre jusqu’au jeudi 18 novembre.