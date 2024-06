De AHIP à Amui Tatou : Nicole Sanquer à la conquête de Paea

Après une courte pause photo et la traditionnelle prière, les militants de Amui Tatou se préparent à cheminer dans les quartiers de Paea. Si les réseaux sociaux sont un bon moyen de communication, rien ne vaut une vraie rencontre sur le terrain. « C’est une matinée de rencontres avec la population et la distribution de notre programme. On explique aussi ce rassemblement pour que tout le monde comprenne, et les enjeux de cette élection » indique Nicole Sanquer, candidate aux élections législatives dans la 2e circonscription.

Le groupe se départage en huit groupuscules, selon le nombre de quartiers de Paea. Nicole Sanquer a choisi Papehue. Son suppléant Artigas Hatitio distribue leur profession de foi à Orofero : « Il est à mes côtés depuis mercredi et nous tournons ensemble sur la circonscription 2. Et c’est vrai que comme Paea c’est sa deuxième maison, il est un grand soutien pour les équipes ». Le groupe est composé d’une trentaine de membres.

« Ce rassemblement n’est pas que sur le papier. On le voit dans chaque commune. Il y a les référents de tous les mouvements politiques autonomistes qui travaillent ensemble, sur le terrain, qui vont porter le même message et surtout rassurer la population » ajoute la candidate aux législatives.

L’union fait la force : c’est le nouveau maitre-mot de la plateforme autonomiste qui appelle au maintien du fenua dans la République française.