Candidat sans étiquette dans la deuxième circonscription : qui est Jules Tara ?

Béret des commandos marine, lunettes d’aviateur dorées, veste de treillis bleue par-dessus sa chemise blanche et sa cravate : l’allure de Jules Tara, candidat sans étiquette aux élections législatives dans la deuxième circonscription, dénote avec celle de ses concurrents, Nicole Sanquer, Tati Salmon, Tutu Tetuanui et Steve Chaillou. À quarante ans, cet ancien militaire lance sa campagne dans le quartier de Haumauuru, à Paea, où il a grandi.

Un quartier où s’entremêlent de modestes fare, et des cabanes en tôles. Le problème foncier est un cheval de bataille pour ce retraité de l’armée. « Ce quartier me représente. Il y a une précarité dans chaque famille, qui induit de la violence, de la drogue etc. Il faut aider ces gens » , déclare-t-il.

À la rencontre des enfants du quartier, Jules Tara fait parler son expérience militaire. Il assure vouloir leur proposer aux jeunes une éducation plus stricte, en « imposant » la création d’un lycée militaire à Tahiti et sur les autres archipels. « Cela évitera de déplacer tous les enfants qui viennent des Tuamotu, des Gambier, des Marquises ou des Australes. Un lycée militaire, cela signifie que les professeurs apprenent aussi la vie militaire aux jeunes élèves âgés de 14 à 18 ans » , indique-t-il.

Enfin, Jules Tara compte s’atteler à faire baisser la cherté de la vie dès qu’il sera élu. Une promesse de campagne certes partagée par nombre de ses adversaires politiques.