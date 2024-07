Législatives 2024 : campagne médiatique éclair pour Nicole Sanquer

Elles n’ont que quelques jours pour mobiliser les électeurs : les équipes de campagne de Nicole Sanquer sont au four et au moulin, entre équipe de direction au QG de A here ia Porinetia et militants battant le pavé des communes de la 2e crisconscription à la recherche d’électeurs. Les cadres débriefent sur les rendez-vous politiques des différents médias.

« Il y a des gens qui se mobilisent, qui accompagnent la candidate dans les différentes communes. C’est important ce travail de terrain, assure le co-fondateur de A here ia Porinetia, Nuihau Laurey. Il y a aussi toute la partie programme, les débats. L’équipe technique assiste la candidate aussi pour expliquer la démarche des autonomistes, expliquer un peu cette union qui s’est faite » .

Ce mardi, la candidate Amui Tatau a dû préparer trois grandes interviews dans plusieurs chaînes du Fenua. Nicole Sanquer peut compter sur ses soutiens, notamment les piliers des différents partis autonomistes, comme Tepuaraurii Teriitahi (Tapura Huiraatira).

Nicole Sanquer, en discussions avec Tepuaraurii Teriitahi

« D’avoir plusieurs personnes qui nous conseillent, ça apporte une certaine richesse au débat, soutient la principale concernée. Il y a des thèmes où on est très à l’aise, où tout est déjà dit. Mais il y a des thèmes où on a besoin de concerter » . « Ce n’est pas un référendum. On ne vote pas pour ou contre l’indépendance, ajoute Nuihau Laurey. Mais ça se passe dans un processus dans lequel on a vu les députés porter la parole des indépendantistes davantage que la parole de la Polynésie. Donc il faut absolument qu’il y ait ce rééquilibrage » .

La compagnie médiatique se termine ce mercredi sur TNTV. Les candidats, eux, ont jusqu’à demain, pour convaincre les inscrits sur les listes d’aller voter samedi.