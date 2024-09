Avec le haut débit, Tubuai s’intéresse aux enjeux numériques

Un an après l’arrivée du câble Natitua Sud, Tubuai peut accueillir le congrès des communes et mettre à disposition des quelque 220 participants une connexion haut débit. Aucun doute pour les élus de l’île, l’arrivée du câble a changé la qualité de vie. Pour Sylvain Viriamu, premier adjoint au maire de Tubuai, « c’est un autre monde, une autre vie, ça nous facilite la vie au niveau de la population, au niveau des services du Pays, de l’éducation. L’éloignement a été réduit entre Tahiti et les iles et ça, c’est bien ».

Le désenclavement numérique de l’île ne profite pas seulement aux élus. « Ça change le quotidien » se réjouit une habitante. « On a une efficacité de travail. On appui sur un bouton, on écrit quelques mots et c’est parti », ajoute un autre.

Natitua Sud, c’est 800 km de câble reliant Tahiti à l’archipel des Australes. Un projet à plus de 3 milliards de Fcfp financé par le Pays, l’OPT et l’État via l’AFD. « C’est notre mission de désenclaver et de prôner la continuité territoriale, rappelle Mounia AIT OFKIR, directrice de l’Agence française de développement (AFD). Donc ça peut se faire par des connexions aériennes et ça peut se faire aussi par des connexions numériques. Donc l’accès des Australes à une meilleure qualité numérique désenclave le territoire et puis rend plus proche le reste du monde finalement. »

Toujours dans une logique de désenclavement, l’Agence française de développement devrait signer un projet d’étude avec Rapa pour produire de l’énergie en utilisant les chutes de bois de la scierie municipale. Un investissement de plus de 2 millions de Fcfp. Mais ce n’est pas tout. « Et on va se lier aussi avec Rimatara pour les financements de la salle omnisport et d’autres équipements de la commune. Rimatara qu’on a visité l’année dernière et pour laquelle on instruit ce financement, un préfinancement des subventions. »

Le congrès a d’ailleurs prévu un focus jeudi sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité, des enjeux qui vont de pair avec le haut débit.