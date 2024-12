Pas 3,6 mais 1,4 million de frais téléphoniques pour Hidalgo à Tahiti, selon la Ville de Paris

Des montants « fantaisistes » , mais un pécule tout de même. La Mairie de Paris n’a pas tardé à réagir au dernier épisode du Tahiti Gate, démentant l’information du Canard enchaînée selon laquelle Anne Hidalgo et sa délégation auraient dépensé la coquette somme de 3,6 millions de francs de hors forfait lors de leur voyage polémique au fenua, fin octobre 2023.

« Aucun membre de la délégation n’avait vérifié que l’abonnement de l’édile éait compatible avec l’opérateur local. Conséquence : les forfaits avaient explosé » , expliquait le palmipède dans son édition de mardi dernier.

Face aux questions de l’opposition municipale et une certaine hostilité des internautes à l’égard de l’édile, la Mairie de Paris a dévoilé au Parisien les montants de ses factures d’octobre 2023 et novembre 2023 : respectivement 43 794 francs et 4501 francs.

Mais ce n’est pas tout : en raison du « respect impérieux des protocoles de sécurité » lors de la préparation des JO, l’utilisation du wi-fi public était « proscrite » par la mairie, relaie le Parisien. Ainsi, l’ensemble de la délégation parisienne – cinq personnes en plus d’Anne Hidalgo – a utilisé une clé de données 3G pour rester en lien avec la métropole. Pour une facture finale de 11 600 euros, soit 1,4 million de francs.

🔴 FLASH – #Paris : Le Canard enchaîné a publié le montant de 30.000 euros de facture téléphonique d'Anne #Hidalgo à Tahiti.



👉 La ville a #démenti cette somme ce vendredi. Elle a annoncé le montant de 11.600 euros en raison des "protocoles de sécurité" liés aux JO et à… pic.twitter.com/DMWOPAt1CP — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) December 20, 2024

Pour rappel, des perquisitions avaient été menées en mars dernier à l’Hôtel de Ville sous l’autorité du Parquet national financier (PNF), dans le cadre de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « prise illégale d’intérêts » et « détournement de fonds publics ». Selon une source du Parisien, l’enquête est « toujours en cours et active » .

L’association AC!! Anti-corruption avait estimé les frais de transport de la délégation parisienne à 40 955 euros (4,9 millions de francs) et ceux d’hébergement et de restauration à 18 545 euros (2,2 millions de francs).