Le nom de Gwenola Joly-Coz a été proposé par le Conseil supérieur de la magistrature (CNM), l’instance de nomination des magistrats dont l’avis est suivi dans la très grande majorité des cas, selon des informations de TNTV.

La magistrate de 56 ans, devrait donc prochainement prendre les rênes de la cour d’appel de Papeete. Mère de trois enfants, elle a effectué une partie de sa carrière en outre-mer : en Guyane, où elle a été juge d’instruction, puis à Mayotte, comme présidente du tribunal de première instance.

Gwenola Joly-Coz est aussi une spécialiste des politiques publiques relatives aux égalités entre les femmes et les hommes et intervient dans de nombreux colloques nationaux et internationaux.

Autre ligne de son CV fourni : elle fut directrice de cabinet du secrétariat d’État des droits des femmes de 2014 à 2016. Et depuis janvier de cette année, elle est la présidente de la Conférence nationale des premiers présidents, un organe régulièrement consulté par les autorités. Un parcours sans faute, donc.

En 2022, le magazine Challenges lui avait consacré un article évoquant une « magistrate au profil de ministrable » du fait de ses nombreuses compétences.