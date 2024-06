Mort de Taapuna : un trentenaire mis en examen pour meurtre et écroué

À l’issue de 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie, le suspect, âgé de 35 ans, a été présenté à un juge d’instruction, comme l’avaient annoncé nos confrères de Tahiti Infos.

Lors de son audition devant les enquêteurs, ce père de 4 enfants a contesté être responsable de la mort de la victime découverte chez elle, sans vie, au soir du 17 juin. Devant le juge d’instruction, ce mardi, l’homme a en revanche choisi de garder le silence. Le magistrat l’a mis en examen pour meurtre, vol et escroquerie.

Face au juge des libertés et de la détention, le suspect ne s’est pas non plus exprimé. Il a demandé un délai pour préparer sa défense et sera de nouveau convoqué par le magistrat la semaine prochaine. Il a été incarcéré à Nuutania d’ici à cette nouvelle comparution.

« C’est un dossier qui s’annonce difficile » Me Bruno Loyant, l’avocat du mis en cause

Car malgré ses dénégations, plusieurs indices graves et concordants pèsent contre lui. Le trentenaire a en effet été filmé par des caméras de surveillance, quelques heures après le décès de la victime, alors qu’il utilisait la carte de crédit de cette dernière, dont il détenait le code secret, dans plusieurs distributeurs automatiques. Il était également en possession de son téléphone portable et avait utilisé son véhicule.

« C’est un dossier qui s’annonce difficile. Mais les investigations en cours sont rondement menées. Elles aboutiront, soit à l’innocence de mon client, soit à sa culpabilité, notamment grâce aux analyses d’ADN. Mais il nie toute implication dans ce meurtre », a indiqué à TNTV Me Bruno Loyant, son avocat.

Un second homme avait aussi été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Il a été remis en liberté à l’issue de son audition sans être inquiété à ce stade. Les investigations vont se poursuivre.