Les braqueurs masqués retournent en prison

Le plus jeune a 30 ans, le plus âgé 38 ans. Ils se sont rencontrés en prison alors qu’ils partageaient la même cellule. À leur sortie, le plus âgé, également le plus grand et le plus costaud de la bande, a convaincu les trois autres de l’aider à braquer des planteurs de pakalolo.

L’opération était simple : embarqués dans une voiture de location, ils allaient se rendre chez des personnes connues pour planter du cannabis et leur voler leurs plants. Pour dissimuler leur identité, ils avaient décidé de porter des masques de protection anti-Covid pour deux d’entre-eux, un t-shirt sur le visage ou une paire de lunettes noires et une casquette pour les deux autres.

Les quatre hommes se dirigent tout d’abord à Punaauia. Ils entrent dans une propriété pour tenter de voler des plants de paka, mais sans succès. La propriétaire de la maison les met en fuite en hurlant. Deuxième tentative à Papara, là, la propriétaire est présente, mais elle se fait violenter et tombe à terre. Pendant que les malfrats fouillent l’habitation, la femme les prend en photo avec son téléphone portable -c’est notamment ce qui permettra de les identifier formellement. Face à un nouvel échec, ils se rendent à une station-service pour faire le plein. C’est à ce moment qu’ils sont arrêtés par les forces de l’ordre.

Durant son réquisitoire, le procureur pointe du doigt leur fainéantise extrême : « ils préfèrent voler du paka au lieu de le planter ». Ils ont exprimé des regrets, mais le juge n’y a pas cru, tous les quatre ont un casier judiciaire bien chargé. Ils sont tous en état de récidive légale.

Ils ont été condamnés à des peines allant de un an et demi à trois ans de prison ferme. Ils ont tous été reconduits à Nuutania.