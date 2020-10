Le procureur opposé à la liquidation de La Dépêche

Leurs auditions étaient attendues mais elles n’ont finalement pas révélé grand-chose. Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson ont été longuement auditionnés aujourd’hui par le président du tribunal correctionnel. Et les deux hommes ont campé sur leurs positions. Le premier a reconnu une partie des importations d’ice depuis le Mexique alors que le second a une nouvelle fois nié toute implication dans le trafic affirmant s’être trouvé "au mauvais endroit, au mauvais moment"