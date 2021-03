Gaston Flosse voit sa peine confirmée en appel pour avoir injurié un avocat

Les faits remontent à mai 2020, au sortir d’une audience devant le juge électoral où Gaston Flosse contestait le refus de son inscription sur les listes à Papeete. Sur le trottoir du tribunal, devant quelques journalistes, dont ceux de TNTV qui ont capturé la scène, Gaston Flosse a traité l’avocat de la commune de Papeete, Me Dominique Bourion, de « vaurien » et de « voyou ».

Le président du Tahoera’a a été condamné, en novembre dernier, à une amende de 200 000 Fcfp pour injures publiques à l’encontre d’un avocat du barreau de Papeete. Et à verser à Me Bourion 300 000 Fcfp de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Une peine confirmée ce jeudi par la cour d’appel de Papeete, qui a condamné Gaston Flosse à 200 000 Fcfp d’amende, 300 000 Fcfp de dommages et intérêts, et 150 000 Fcfp pour les frais de justice du plaignant. Me Bourion s’est dit satisfait de la décision, en son nom propre comme pour l’ensemble de la profession d’avocat.