Course-poursuite à Papara : les chauffards jugés jeudi en comparution immédiate

Tout a commencé lorsque les gendarmes ont relevé la plaque d’immatriculation d’un véhicule derrière lequel ils se trouvaient. Ladite plaque correspondait à une voiture volée.

Les militaires ont donc demandé au conducteur de se ranger sur le côté mais celui-ci a préféré prendre la poudre d’escampette. Un barrage a rapidement été mis en place un peu plus loin à Papara… que les fuyards sont parvenus à forcer.

Il a finalement fallu l’intervention de plusieurs véhicules de la gendarmerie pour parvenir à les interpeller. Non sans difficulté puisque six militaires ont été légèrement blessés au cours de l’opération. Les deux mis en cause sont attendus jeudi au tribunal pour s’expliquer.