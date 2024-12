200 grammes d’ice et 13 grammes de cocaïne saisis lors d’une perquisition

Les gendarmes de la Section de recherches de Papeete ont effectué une belle prise, lundi dernier.

Les militaires enquêtaient depuis plusieurs mois sur un dossier de blanchiment d’argent présumé, impliquant le gérant d’une société de lavage de voitures de Tahiti.

Dans ce cadre, ils ont procédé à des perquisitions en début de semaine et elles se sont révélées fructueuses puisque les enquêteurs ont découvert 200 grammes d’ice, ainsi que 13 grammes de cocaïne.

Trois hommes et une femme ont été interpellés dans la foulée. À l’issue de 96 heures de garde à vue, ils ont été déférés au tribunal, vendredi, et ont été mis en examen pour blanchiment aggravé et trafic de stupéfiants.

Trois des mis en cause ont été placés en détention provisoire, le 4ᵉ étant laissé libre sous contrôle judiciaire. L’enquête, menée par un juge d’instruction, se poursuit.