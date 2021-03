1,360 kg d’Ice importés : des peines de 1 à 6 ans de prison ferme

La drogue avait été rapportée de Hawaii, dissimulée dans des rames de paddle… Mardi, le procureur de la République a requis des peines allant de 2 années de prison dont 1 année avec sursis à 7 ans de prison ferme.

Ce mercredi le verdict est tombé : des peines de 1 an à 6 ans de prison ferme ont été prononcées. Le seul prévenu détenu écope de 6 ans ferme et est maintenu en détention. Un prévenu qui avait refusé de répondre aux questions de la cour, qui avait menti à plusieurs reprises durant ses auditions a été condamné à 6 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

Le prévenu qui avait changé sa version durant le procès pour endosser une grande partie des responsabilités du trafic a écopé de 4 ans de prison dont 1 an avec sursis. Le juge a également prononcé un mandat de dépôt.

Le prévenu qui ne s’est pas présenté à l’audience a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis. Un mandat d’arrêt a été délivré contre lui.

Les deux derniers prévenus qui avaient reconnu les faits dès leur arrestation, qui ont coopéré avec les enquêteurs et qui ont engagé des processus de recherche d’emploi et de sevrage ont été respectivement condamnés à 2 ans et 3 ans de prison dont 1 an avec sursis. Il pourront rentrer auprès de leurs proches.