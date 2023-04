Un passager du Quantum of the Seas disparait en mer après une escale à Tahiti

Un passager australien du paquebot Quantum of the Seas, qui a fait escale à Tahiti la semaine dernière, est tombé en mer, dans la nuit de mardi à mercredi, à 1400 kilomètres des côtes hawaïennes, selon divers médias anglo-saxons. La victime serait le conjoint d’une personne décédée quelques heures plus tôt à bord du navire après avoir fait un malaise.