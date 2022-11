Tiarei : le groupe de randonneurs de Onohea a été retrouvé

MISE A JOUR Le groupe de randonneurs de Onohea a pu être secouru vers 17 heures.

C’est vers 16 heures ce jeudi que la gendarmerie, la police municipale et les pompiers ont été alerté ont annoncé nos confrères de Polynésie la 1ere. Un groupe de randonneurs, a priori 10 personnes et un guide qui pourraient selon nos informations appartenir à un club, se sont retrouvé bloqués dans la vallée de Onohea à Tiarei. En cause : la montée des eaux de la rivière due aux fortes pluies. L’opération pour leur venir en aide est en cours.

Ce jeudi après-midi également, cette fois à Mahina, la Fédération de protection civile est venue en aide à un couple et une fillette bloqués dans la vallée de Tuauru. La petite famille de randonneurs a pu être récupérée et mise en sécurité vers 17 heures.

Contacté, Sam Roscol, président de la fédération de protection civile, appelle la population à la vigilance en période de pluies.