L’incendie d’une maison à Pamatai met une famille à la rue

Pas de victime à déplorer, mais une famille qu’il faudra certainement reloger. Ravagée par les flammes, sa maison située au début de la côte de Pamatai, avant le pont, est désormais recouverte d’une couche de suie noirâtre. Alertés aux alentours de 10 heures, les pompiers de Faa’a sont rapidement intervenus. Les habitations avoisinantes ont été épargnées de justesse.

Mais les pompiers ont dû appeler des renforts. Car du fait des travaux de voiries dans le quartier et du déroutement de certains circuits de canalisation, le poteau incendie le plus près n’était pas alimenté. Il fallait donc aller chercher quelques rallonges de tuyaux. Ces derniers ont donc sollicité les pompiers d’ADT. « On est tombé sur le poteau qui n’est pas encore alimenté, on a dû faire venir plusieurs véhicules pour se brancher à un poteau incendie plus haut » explicite Charles Vana’a, directeur de la sécurité à la mairie de Faa’a.

« On ne sait pas si c’est un problème électrique, ni s’il y avait quelqu’un dans la maison à ce moment-là, l’urgence c’était déjà d’éteindre l’incendie et d’éviter la propagation » poursuit le responsable. Si la piste accidentelle semble privilégiée, une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie, et le point de départ de la combustion.