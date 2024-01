Emporté au large de la rade de Papeete, un surfeur sauvé par un voilier

Plus de peur que de mal, ce mardi en fin d’après-midi dans la rade de Papeete. Un jeune surfeur, qui s’était décidé à aller surfer près de la digue du Port autonome, s’est retrouvé piégé par la houle et les courants, échouant dans ses tentatives de revenir jusqu’à des eaux plus calmes.

Épuisé sur sa planche, il a été secouru par un voilier revenant de Tetiaroa, qui l’a aperçu en difficulté. Ramené à Motu Uta, il a été pris en charge par les pompiers de la ville.

Le surf et autres sports nautiques sont interdits sur les vagues de la passe de Papeete.