Australes : poursuite des recherches de l’homme disparu en mer

Ce samedi, le Centre de secours en mer (JRCC) a maintenu les moyens de secours déployés pour tenter de retrouver le pêcheur. L’avion Gardien se trouve actuellement sur la zone de recherches ainsi que deux navires de pêche : le Mairipehe 2 et le Kathe, duquel a chuté l’homme disparu, vendredi en milieu de journée, selon un communiqué du haut-commissariat.

« Malgré des conditions plus clémentes ce matin, la présence de nuages et des précipitations compliquent quelque peu les opérations », indique celui-ci. « Compte-tenu de ces difficultés et du temps écoulé, les chances raisonnables de retrouver le marin sain et sauf s’amenuisent d’heure en heure », soulignent les services du représentant de l’Etat.