Une convention de co-financement pour la future déchetterie de la Punaruu

Le président national de l’Ademe, Arnaud Leroy, a signé ce mardi une convention avec la direction de Fenua Ma, octroyant ainsi une aide de 57 millions de Fcfp pour la construction de son projet, soit une prise en charge à hauteur de 30% de la valeur total du projet qui coûte 200 millions Fcfp. À terme, le syndicat Fenua Ma ambitionne d’installer une quinzaine de déchetteries sur l’ensemble de l’île pour un investissement total d’1 milliard de Fcfp.

“Cela va permettre de vraiment trier les déchets toxiques d’un côté pour les orienter vers des filières de traitement, mais aussi les déchets encombrants, pour voir si avec des associations, on ne peut pas non plus travailler sur des projets que nous appelons des ‘recycleries’, qui permettent de donner une seconde vie à des meubles ou à des équipements électroménagers. Sur ce site, seuls seront acceptés les particuliers. Ici, nous sommes sur la déchetterie de Punaauia, zone de la Punaruu, et ce sera donc limité aux habitants de Punaauia. Petit à petit, nous allons augmenter le réseau vers d’autres commune pour satisfaire l’ensemble des administrés de Fenua Ma” a expliqué Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma.