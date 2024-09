11 tonnes de déchets électroniques et toxiques collectées en une matinée

La population a répondu à l’appel du syndicat Fenua Ma qui invite les particuliers, chaque samedi de ce mois, de 7h30 à 11 heures, à venir déposer leurs appareils électroniques hors service et autres produits toxiques au centre de tri de Motu Uta.

« C’est simple et pratique. On vient juste avec une voiture et des gens déchargent pour nous. Donc pour les personnes à mobilité réduite, ou les gens qui n’ont pas de force, c’est plutôt pratique », souligne l’une des participantes à l’opération.

Cette campagne a aussi pour finalité de permettre une prise de conscience du grand public des enjeux environnementaux.

« On a eu une très nette augmentation, il y a 3 ans, des déchets dangereux. On a vu que nos messages ont porté leurs fruits puisque avant, on était à 5 ou 10 tonnes de pots de peinture par an, par exemple. Aujourd’hui, on est sur une moyenne entre 50 et 60 tonnes, ce qui est énorme. Cela montre qu’il y a un vrai besoin. Et là, on parle que des gens qui ont fait l’effort de faire le geste », constate avec satisfaction Benoit Layrle, le directeur de Fenua Ma.

Le syndicat espère prochainement mettre en place des points d’apport publics. Il veut également inciter les vendeurs de peintures à proposer une récupération de leurs déchets toxiques. Ce samedi, le volume collecté était bien plus important que celui du week-end dernier où il avait atteint les 3 tonnes.