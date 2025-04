Mort d’un marin à Motu Uta : deux des mis en cause condamnés à de la prison avec sursis

Le tribunal correctionnel a rendu son délibéré, ce mardi matin, dans l’affaire du décès d’un marin mort écrasé par des plaques de cale de plusieurs tonnes, en septembre 2016, à Motu Uta. Il a prononcé des peines d’un an et de 15 mois de prison avec sursis contre deux des mis en cause, mais a relaxé l’armateur du navire sur lequel la victime travaillait.