Un projet pour évaluer le blanchissement corallien en Polynésie française

Le monde subit en ce moment un important épisode de blanchissement des coraux. Le 4e enregistré depuis 1998 selon la NOAA (’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique).

En Polynésie, le phénomène est suivi de près. Un projet baptisé « Bleaching 2024 » pour l’évaluation du blanchissement en Polynésie française et de ses conséquences sur la mortalité des coraux a vu le jour, soutenu par l’Ifrecor. Le projet est porté par la directrice de recherche du CNRS au Criobe Laetitia Hedouin.

Il s’inscrit dans la Stratégie et le Plan d’actions 2024-2028 de l’Ifrecor Polynésie qui fédère aujourd’hui une soixantaine d’acteurs locaux de tous horizons.

L’objectif est de caractériser l’ampleur du blanchissement en cours dans différentes îles du fenua, ainsi que d’identifier le niveau de mortalité qu’il entraîne dans les mois qui suivent.

Lire aussi : Plusieurs épisodes importants de blanchissement de coraux au fenua

Cette action, actuellement conduite dans les archipels polynésiens de la Société et des Tuamotu, doit permettre de collecter des données précises au travers de protocoles de surveillance standardisés pour évaluer la prévalence du blanchissement et les genres coralliens les plus touchés en Polynésie française, explique un communiqué de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor).

Une cartographie quantifiant la mortalité corallienne (pourcentage de coraux morts) à la suite de cet épisode de blanchissement sera proposée au quatrième trimestre 2024. Elle apportera un éclairage sur la déstructuration du peuplement et sa capacité ou non de résilience.

Les données recueillies doivent permettre d’orienter les actions de conservation et de gestion des récifs coralliens, ainsi que pour développer des stratégies d’adaptation au changement climatique.

Elles contribueront aussi à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les récifs coralliens et à mobiliser des ressources pour leur protection et leur restauration.

Les coraux ont un rôle essentiel dans l’écosystème. Ils protègent les côtes, absorbent 90% de l’énergie des vagues, mais son aussi l’habitat de toute une faune sous-marine.

L’Ifrecor Polynésie est le Comité local polynésien de l’initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), déclinaison nationale de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI). Depuis 1999, l’Ifrecor agit pour la préservation et la gestion durables des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, sub-mangroves, herbiers) dans l’ensemble des collectivités françaises d’outre-mer.

Le comité local de l’Ifrecor est présidé conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française et rassemble une soixantaine d’acteurs locaux : institutionnels, services et opérateurs de l’État, services du Pays, communes (SPCPF), enseignement supérieur et recherche, associations environnementales et ONG, secteur privé.