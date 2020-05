Tahiti Express : une course éco-citoyenne

À la manière de Pékin Express, les candidats devront faire une course avec une mission. Le vainqueur sera le binôme qui arrivera le premier à Tautira (avec un départ de Papeete place Tarahoi) au restaurant « Le bout du Monde ». Chaque binôme tirera au sort un acteur qui travaille avec l’environnement parmi la liste proposée. Pendant la course, le binôme aura pour mission de réaliser un mini reportage en direct sur Facebook ou 6 à 10 photos et 5 mini-vidéos de 1 minute chacune sur un acteur tiré au sort « afin de nous faire découvrir les acteurs du changement pour un avenir résilient, durable, autonome et soutenable ».

Lire aussi : Tahiti Express, une course contre le plastique

L’objectif de cette course organisée par Mouvement Citoyen pour le climat et Sustainable Oceania Solutions, est de montrer et soutenir des acteurs, des entreprises du fenua et même des citoyens qui travaillent avec la nature aussi bien terrestre que marine « car nous aspirons à un après Covid-19 dynamique et innovant ».

L’événement est ouvert à tous. Parmi les conditions : porter un masque, être en binôme, avoir un appareil photo et/ou vidéo pour faire le live en direct sur Facebook.

Plus d’informations sur la page Facebook de la course