Rangiroa : une delphine gestante retrouvée morte

Appelée Glue, Flame ou encore la Zélie, c’est avec tristesse que les habitants ont appris le décès d’un dauphin bien connu de Rangiroa. La femelle a été retrouvée morte sur le récif, aux abords de la passe d’Avatoru, le 17 juillet dernier.

Son état n’a malheureusement pas permis son autopsie, et les causes de sa mort demeurent donc inconnues : “Notre référent (formé et habilité par la DIREN) a procédé à l’examen externe de la carcasse. Cela ne donne aucune indication visible. Puis il a évacué la carcasse avec la commune. Son état de décomposition avancé ne permettait pas d’en savoir plus” a indiqué Agnès Benet, océanologue, fondatrice et directrice de l’association Mata Tohora.



“Il est important que nous soyons informés le plus rapidement possible pour faire une autopsie rappelle-t-elle. Sinon c’est à la fois dangereux (gaz et bactéries) et sans informations, car les organes sont en trop mauvais état pour voir quelque chose. Les prélèvements ne seraient pas significatifs”.

Pour rappel, Mata Tohora a mis en place le Réseau Local d’Echouage (RLE) et a formé une quarantaine de référents bénévoles pour la DIREN depuis 2017 : “Pour toute découverte d’un échouage, soit on appelle la Diren, la gendarmerie ou la mairie, soit on nous contacte, soit on contacte les référents directement. Les pompiers sont également tous informés car j’ai fait un travail avec le haut commissariat pour informer toutes les casernes ainsi que toutes les gendarmeries. C’est le plus grand réseau en environnement” précise Agnès Benet.

Bien connue des plongeurs de l’île, la delphine devait bientôt donner naissance à un petit.