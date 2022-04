Le navire chargé de transporter l’épave du thonier échoué à Arutua est arrivé à Tahiti

Après un long voyage (parti depuis le 21 février), arrivant de Saint-Martin dans les Caraïbes, le Koole 35 est arrivé ce matin à Papeete. Sa mission : transporter les morceaux de l’épave du thonier échoué à Arutua depuis plus de deux ans. Le découpage devrait commencer la semaine prochaine.

Pour rappel, la position du thonier sur le récif privilégiait l’option de démantèlement sur place, afin d’éviter le déchirement de sa coque. Par ailleurs, la DIREN et la DPAM ont œuvré en collaboration étroite avec la commune de Arutua et l’association A Paruru anae i te arutaimareva no Arutua pour mener des actions de ramassage des déchets flottants et de surveillance sur site dans l’attente de l’opération de démantèlement.