Journée mondiale des océans 2023 : Coral Gardeners à l’ONU

L’intervention de Titouan Bernicot est à retrouver à partir de 2 heures 23 minutes, et celle de Jason Momoa à partir de 38 minutes 30 secondes.

Après avoir remporté 5 Emmy Awards pour un épisode d’une série documentaire qui lui était consacrée, la fondation Coral Gardeners de Moorea continue de faire parler d’elle. Son fondateur et président, Titouan Bernicot, était invité à parler à l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York afin de célébrer la Journée mondiale des océans lors de leur événement « Planète Océan : une vague d’actions ».

De Moorea à New York

« Je suis là aujourd’hui ici pour vous parler de ce que j’aime : les récifs coralliens. Je pense que nous sommes tous au courant de ce qu’il se passe en ce moment avec les coraux. (…) Nous en avons presque perdu la moitié dans le monde en seulement quelques décennies » commence Titouan Bernicot.

« Je ne suis pas là pour parler de cette situation, je suis là pour parler de ce qui est en train de se passer, je suis là pour parler d’actions, de solutions, et d’espoir. Et avant de vous montrer comment, je pense, les prochaines années vont être importantes grâce à la technologie, l’innovation, la science, qui vont accélérer ce que nous faisons, je veux vous dire comment cette passion pour les récifs coralliens a grandi en moi » poursuit le jeune homme.

Dans son discours, Titouan revient sur son histoire personnelle, il a grandi jusqu’à ses 3 ans sur une petite ferme perlière de ses parents aux Tuamotu, avant de partir vivre sur Moorea, et l’océan a donc toujours fait partie intégrante de sa vie. C’est en surfant à l’âge 16 ans avec son petit frère et des amis, qu’il a vu que les coraux blanchissaient. Il a alors pris conscience qu’il fallait agir sans plus attendre, et est devenu « un jardinier du corail » et a fondé Coral Gardeners : « Je me suis dit que c’est ce que je voulais faire de ma vie, j’ai arrêté l’école et j’ai lancé Coral Gardeners ».

Aujourd’hui, plusieurs ingénieurs et scientifiques travaillent avec la fondation de Moorea, et le « Coral Gardeners Lab », centre de recherches, a été créé. Coral Gardeners ne cesse de grandir, de se développer et de gagner en notoriété dans le monde entier. « Je veux que tous les jardiniers du corail du monde deviennent des James Bond sur le terrain » lance Titouan Bernicot. Coral Gardeners projette de planter un million de coraux d’ici 2025.

Jason Momoa, acteur et avocat pour la vie sous marine

La célèbre biologiste américaine Sylvia Earle qui était au fenua en mai 2022 à l’occasion du Blue Climate Summit était également présente à cet événement. La militante écologiste consacre sa vie à protéger les océans depuis plus de 60 ans.

Tout comme Titouan Bernicot, l’acteur engagé Jason Momoa, en direct de Nouvelle-Zélande, a fait un discours : « On réalise maintenant que la santé des océans détermine la survie de toutes les espèces, dont la nôtre. (…) Il faut réimaginer notre relation avec les océans, et ensemble on peut mieux comprendre, et aider à reconstruire la santé des océans pour les générations actuelles et futures. Il est important de prioriser la santé des océans ».