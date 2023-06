Un épisode consacré aux Coral Gardeners nominé 5 fois aux Emmy Awards

Une consécration pour Coral Gardeners : le réalisateur et producteur Sam Potter de la série « Back to The Wild », qui avait consacré un épisode à l’organisation de Moorea, a été nominé 5 fois aux prestigieux Emmy Awards : dans les catégories « Meilleure série globale », « Meilleur réalisateur », « Meilleur hôte », « Meilleur directeur de la photographie », et « Meilleur éditeur ».

Dans chaque épisode de « Back to The Wild », on suit Sam Potter dans une nouvelle destination à la rencontre de personnes qui œuvrent pour la planète et qui sont dans une démarche de reconnexion à la nature. Un épisode diffusé le dernier vendredi de chaque mois sur sa chaîne YouTube.

L’épisode aux Coral Gardeners a été diffusé le 17 février dernier :





Et nouvelle consécration pour les Coral Gardeners puisque l’une des photos prise par Titouan Bernicot, fondateur de l’organisation, est actuellement affichée en plein Times Square à New York pour la promotion de l’épisode qui leur est consacré. Une photo où l’on voit le photographe Temoana Poole entre deux baleines. Du 8 au 20 juin prochain, Temoana Poole exposera par ailleurs avec Taina Perolini et Océane Detaille à la galerie Winkler.



La cérémonie des Emmy Awards se tiendra le 18 septembre aux États-Unis.