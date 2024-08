Hamokai, le premier lotissement agricole des Tuamotu-Gambier à Fakarava

Le tavana de l’atoll, Étienne Maro se réjouit de voir aboutir la réalisation de ce lotissement agricole afin de permettre aux habitants, notamment les résidents du lotissement Office Polynésien de l’Habitat (OPH) à proximité, d’avoir une parcelle pour planter et manger leurs propres produits.

Il espère que d’autres habitants de l’île seront intéressés pour exploiter les futurs lots agricoles afin de renforcer la sécurité alimentaire de Fakarava.

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines, de l'Environnement, en charge de l'Alimentation, de la Recherche et de la Cause animale, Taivini Teai, a rencontré, le mardi 6 août, les futurs agriculteurs du lotissement agricole de Fakarava.

Le ministre a remis à chaque attributaire leur arrêté d'attribution publié au Journal Officiel, le mercredi 7 août 2024, et a souligné l'excellent travail réalisé par l'équipe de la DAG pour l'aménagement du lotissement agricole.

Accompagnée par Roland Bopp, directeur de la DAG, et Juliette Languille, directrice du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA), la délégation a présenté aux futurs bénéficiaires des lots agricoles et agriculteurs de l’île, le déroulement de la Formation à l’installation agricole. L’objectif de cette présentation est d’encourager les habitants à s’engager dans l’agriculture afin de pouvoir organiser une formation délocalisée sur l’île.