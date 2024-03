Fa’atura te Tahatai : pour la restauration et la valorisation des écosystèmes littoraux de la Société

Reposant sur un large partenariat entre associations de protection de l’environnement et recherche, le projet entend apporter des réponses aux phénomènes d’érosion littorale et de recul du trait de côte auxquels le littoral des îles de la Société est confronté depuis plusieurs décennies.

Le projet Fa’atura te Tahatai va en effet permettre de mener des actions de restauration écologique littorale sur cinq sites à Tahiti, Moorea et Tetiaroa, dans une démarche de Solutions fondées sur la Nature. Un programme de formation et de sensibilisation à l’importance de protéger et renaturer le littoral sera mené en parallèle, y compris auprès des scolaires, afin de faire prendre conscience de l’intérêt de cette approche en alternative à l’enrochement pour l’aménagement du littoral.

Le projet a bénéficié d’une subvention de l’État de près de 48 millions de Fcfp, afin de diffuser un protocole de restauration écologique de la végétation indigène et de promouvoir des solutions fondées sur la nature.

Un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, appelé « Fonds vert », a été mis en place pour faire face à l’urgence du dérèglement climatique et les menaces sur la biodiversité.

Porté par l’État, le « Fonds vert » vise à soutenir les investissements des collectivités et des associations favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie dans les territoires. Pour rappel, le Fonds vert a soutenu 17 projets couvrant l’ensemble de la Polynésie française, pour plus d’un milliard de Fcfp, en 2023.

Le soutien engagé en 2023 se poursuivra jusqu’en 2027.