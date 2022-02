Environnement et développement durable : une convention-cadre signée avec le Pays

“C’est un nouveau pas en faveur de la résilience de notre Pays” a affirmé Edouard Fritch. Cette convention-cadre permettra de travailler sur des thématiques importantes telles que la préservation de l’environnement, la lutte contre le changement climatique ou encore le développement durable de l’économie polynésienne.

La convention-cadre aborde des sujets concernant les relations avec les communes et notamment le renforcement de leur capacité à mettre en œuvre leurs compétences environnementales.

En adéquation avec cela, l’Assemblée de la Polynésie française vient de voter la politique de l’eau qui encadre une problématique majeure pour les 80 îles habitées et dispersées, tenant compte des spécificités de chacune d’elles (île haute, île basse, du nord ou du sud). Elle permettra également le développement économique et notamment la question du risque industriel dans les îles polynésiennes. Les écosystèmes fragiles nécessitent une attention toute particulière car une pollution lagonaire aura un impact immédiat et à très long terme sur les populations.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Cette convention-cadre aidera aussi le Pays à identifier, maîtriser et circonscrire les dangers climatiques et ainsi construire des partenariats solides et durables pour l’aider à relever les défis de son développement durable. La mise en œuvre de ces partenariats facilitera la lutte contre les effets du changement climatique.

La signature de cette convention-cadre marque le début d’un partenariat rénové avec l’État. “J’ai l’ambition que la Polynésie française devienne un territoire d’innovation et de solutions pour des milieux insulaires, de solutions pragmatiques aux questions de notre temps, qui pourront ensuite être reproduites ailleurs sur d’autres territoires” a conclu le président.