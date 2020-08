Baleine percutée par un ferry : Terevau et l’association Oceania réagissent

« Sur le voyage de 15h55 de mercredi 5 août, à l’approche de Moorea, le capitaine de l’Aremiti

Ferry avait alerté son collègue du Terevau sur la présence d’une baleine et de son baleineau

près de la passe. Cette information a conduit le pilote du Terevau à ralentir le navire et

même s’arrêter lorsque la baleine a sauté à une vingtaine de mètres devant, le baleineau

étant visible plus loin.

Cependant, le mammifère a heurté le navire en remontant, ce dernier ayant été légèrement

secoué », explique le communiqué.

« Des témoins ont rapporté avoir vu la baleine blessée sur son flanc et s’éloigner.

Contrairement aux rumeurs, le navire n’allait pas à grande allure et les officiers du Terevau

ont toujours à coeur de faire de leur mieux pour éviter les baleines, animaux sauvages dont

les mouvements sont incontrôlables. De tels accidents sont des événements traumatisants

pour les capitaines les plus chevronnés et amoureux de la mer donc des animaux marins »

L’association Oceania s’est rendue sur place. Dans un communiqué, elle explique qu’après « une heure de surveillance sur un périmètre de deux kilomètres de diamètre de la passe, aucune baleine blessée ou en détresse n’été observée. Seul un souffle à environ 3 km de la passe a été détecté, pouvant laisser penser que l’animal a continué sa route. »