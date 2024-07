Standard & Poor’s attribue un « A » à l’économie polynésienne

S&P prévoit « que le territoire continuera à se désendetter sur la période 2024-2026, car il bénéficie d’importantes réserves de liquidités ». La société de notation compte sur une « croissance économique saine » du territoire, qui pourrait compenser « en partie les importants transferts en cours vers les établissements publics et les dépenses d’investissement élevées ».

Car si la note et les perspectives annoncées par S&P sont bonnes, la société de notation considère que « les risques contingents sont élevés. La Polynésie française est exposée à un large éventail d’établissements publics et à des dynamiques potentiellement défavorables pour son système de sécurité sociale, compte tenu du vieillissement de la population et des exigences imposées à son secteur public de soins de santé ».

S&P souligne que « la petite économie de la Polynésie française et le large éventail d’établissements publics nuisent à sa grande autonomie budgétaire ».

Standard & Poor’s dit comprendre « que le gouvernement entreprend d’ambitieuses réformes des finances publiques, notamment pour rééquilibrer la répartition entre les impôts indirects et directs en faveur de ces derniers, en améliorant la transparence globale (notamment dans le système de réduction d’impôts) ; améliorer la visibilité budgétaire grâce à un plan financier triennal approuvé par l’assemblée locale ; réforme de la sécurité sociale ; et renforcer la surveillance des établissements publics. À ce stade, l’impact financier global de ces réformes n’est pas clair, mais nous pensons qu’elles ne porteront leurs fruits que dans les prochaines années. »

