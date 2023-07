L’indice des prix à la consommation baisse de 0,4% en juin

-0,4% pour l’indice des prix à la consommation (IPC) en juin. Cela faisait presque deux ans que ce taux de variation n’avait pas été négatif. En effet, c’est la première fois depuis octobre 2021 que l’IPC recule.

Selon l’ISPF, cette diminution s’explique principalement par une baisse de 1,3% des prix des produits alimentaires, notamment ceux des produits de la mer qui connaissent une baisse saisonnière régulière. Les prix réglementés des carburants ont également contribué à cette baisse en chutant de 4,6% au début du mois de juin.

Bien que les prix aient légèrement baissé d’un mois à l’autre, l’inflation ne disparaît pas pour autant. Entre juin 2022 et juin 2023, l »IPC a augmenté de 3,8%, et cette augmentation atteint 4,3% en utilisant les coefficients légèrement différents de l’indice ouvrier. Contrairement à la tendance générale du mois, des augmentations de prix sont constatées sur les tabacs (+ 1,6 %), les services récréatifs, sportifs et culturels (+ 1,3 %), les voyages à forfait (+ 3,8 %), l’édition, la presse et la papeterie (+ 0,4 %) et les tarifs au sein des restaurants, snacks, roulottes, cafés et établissements similaires (+ 0,2 %).