L’IEOM déploie un dispositif de crise pour aider les banques et entreprises calédoniennes

Ce dispositif a été décidé « afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures d’urgence prises par l’Etat », indique l’Institut d’Emission d’Outre-mer (IEOM), dans un communiqué. Une ligne de refinancement de près de 27 milliards de francs, soit « l’équivalent à 7 % de l’encours sain de crédit aux entreprises des banques calédoniennes » a été actée, avec l’application d’un taux à 0%, « une maturité de trois mois » et « une allocation pleine et entière plafonnée à 7 % de l’encours de crédit sain aux entreprises de chaque banque ».

Le lancement de ce dispositif « s’inscrit dans le prolongement des mesures de soutien économique à la Nouvelle-Calédonie annoncées par Bruno Le Maire et Marie Guévenoux (…) et permettra de faciliter les moratoires sur les prêts bancaires aux entreprises et le déploiement de prêts de trésorerie à taux zéro versés par les banques, le temps que les assureurs versent leurs indemnités aux entreprises affectées par les événements récents », indique le communiqué.

Sa mise en œuvre interviendra à compter de ce mercredi pour « un versement effectif des fonds aux banques le 2 juillet 2024 ».

L’IEOM ajoute qu’il restera « attentif aux évolutions économiques et monétaires et veillera à préserver la liquidité bancaire dans la zone franc Pacifique, tout particulièrement au vu des impacts de la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie sur les besoins de financement de la reconstruction de l’économie ».

Les dégâts liés aux évènements de ces dernières semaines ont été estimés à plus de 120 milliards de francs. Des milliers d’emplois ont également été détruits.