L’IEOM constate une lente décrue de l’inflation au deuxième trimestre et des emplois à la hausse

Parmi les enseignements de ce deuxième trimestre, un rythme de progression de l’indice des prix à la consommation qui s’est modéré pour atteindre + 3,8% au deuxième trimestre, contre +5,6% au premier. « Toutefois, en moyenne annuelle, la hausse est encore marquée : +6,4 % », indique l’IEOM.

Au mois de juin, les prix de l’alimentaire ont ainsi augmenté de +8,2% en glissement annuel et ceux du poste logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles de +4,1%. Seules baisses marquantes : les communications (-17,8%) et les vêtements et chaussures (- 3,8%).

Du côté de l’Indicateur du Climat des Affaires, il atteint 110,8 au deuxième trimestre, soit « près de 11 points au-dessus de sa moyenne de longue période ». Il est toutefois en repli de 3,7 points comparativement au trimestre précédent, « en raison notamment de prévisions moins optimistes des chefs d’entreprise ».

L’emploi est, lui, toujours à la hausse. Sur les trois premiers mois de l’année, les effectifs salariés moyens s’élèvent à 70 300, contre 67 500 au premier trimestre 2022. « Au deuxième trimestre 2023, les offres d’emploi augmentent de près de 8 % en glissement annuel (490 en moyenne contre 454 au deuxième trimestre 2022). En parallèle, le nombre moyen de demandeurs d’emploi recule significativement (-21,5 %) », souligne l’IEOM.

Des emplois notamment portés par l’embelli du secteur touristique. « Plus de 67 000 touristes sont venus en Polynésie française au deuxième trimestre 2023, soit 19,1 % de plus qu’un an auparavant », constate l’Institut. Le secteur secondaire est, lui aussi, « dynamique », les chefs d’entreprises notant une « amélioration de leurs activités » qui nécessitera « de nouveau des embauches ».

Le secteur primaire reprend lui aussi des couleurs. « Au deuxième trimestre 2023, les recettes à l’export de poissons ont augmenté de 31,2 % en glissement annuel (702 millions de F CFP contre 535 millions au deuxième trimestre 2022) » et « les exportations de perles brutes ont, quant à elles, rapporté 2 milliards de F CFP au deuxième trimestre 2023, soit une hausse de 4,2 % sur un an ».

En revanche, la consommation demeure « fragile », les commerçants considérants « que leur courant d’affaires a faiblement progressé ».