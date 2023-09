Les Polynésiens utilisent de plus en plus leurs cartes bancaires comme moyen de paiement

Ce rapport « indique que la croissance du nombre d’opérations de paiement a poursuivi en 2022 sa hausse au même rythme qu’en 2021 (+10,9 %), avec un usage de plus en plus soutenu de la carte bancaire. Le chèque, en recul depuis plusieurs années, est désormais le moyen de paiement scriptural le moins utilisé, derrière le virement et le prélèvement », constate l’IEOM.

« Avec 70 millions de paiements en 2022, la carte bancaire a marqué une hausse de près de 18 % de son utilisation et porte désormais plus de 63 % du nombre de transactions scripturales. Néanmoins, le montant moyen d’un paiement par carte reste très faible, à 7 612 F CFP, quand celui d’un chèque s’élève à 81 427 F CFP », souligne encore l’Institut.

Quant aux fraudes, elles sont également en augmentation. « La fraude sur les moyens de paiement scripturaux a représenté 612 millions de F CFP en 2022, dont 436 millions de F CFP en Nouvelle-Calédonie et 176 millions de F CFP en Polynésie française. » Au fenua, elle est essentiellement « la conséquence d’un nombre croissant de cas de perte ou de vol de chéquiers et de quelques virements frauduleux de gros montants émis à destination de l’Hexagone et de l’étranger ».