La SOFIDEP investit dans Air Moana

Air Moana qui compte désormais 177 employés a entamé son aventure sur le marché aérien local en décembre 2021. Près d’un an après, le 19 décembre 2022, son 1er appareil, un ATR 72-600 arrivait à Tahiti. Il devrait faire son 1er vol commercial le 13 février. Les réservations on été lancées fin novembre.

Pour lancer leur PME, les créateurs de la compagnie aérienne ont du rassembler un capital de plus d’un milliard. La SOFIDEP, société de financement du développement de la Polynésie, investit depuis plus de 20 ans dans les sociétés polynésiennes offrant un développement responsable à la collectivité, dans l’objectif de les aider à naître et à grandir. La compagnie aérienne s’inscrivant dans ses objectifs, la SOFIDEP a décidé d’entrer au capital d’Air Moana qui offre une concurrence bénéfique à la population polynésienne tout en favorisant le développement économique et social de la Polynésie, ainsi que le désenclavent des archipels.