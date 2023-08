Bug sur le réseau Visa international

Une carte bancaire qui ne passe pas à l’étranger, c’est un peu la hantise de tous les voyageurs. Depuis deux mois, plusieurs utilisateurs d’une carte Visa émise par la banque Socredo ont eu la mauvaise surprise en voulant retirer de l’argent liquide.

Un bug dans le système informatique du chef de file monétique de la Socredo a rendu tout simplement impossibles les retraits à l’international, sauf en métropole.

Le chef de file monétique, c’est l’établissement en France qui se charge de récupérer les flux en provenance de l’étranger puis les envoie vers la Polynésie.

« Ce qui se passe, c’est qu’il y a eu une montée de versions des formats d’échanges de fichiers Visa au mois de juin et malheureusement, notre prestataire a généré un bug informatique empêchant les retraits de fonctionner », explique Sébastien Puravet, secrétaire général de la banque Socredo.

Dans la région Pacifique, aux États-Unis, ou même Asie, il a donc été impossible de retirer de l’argent, sauf en utilisant une seconde carte bancaire internationale de type MasterCard, Union pay ou American express.

Grâce au signalement d’une vingtaine de clients, la Socredo a été pu identifier le problème.

« Les retraits en provenance de l’étranger étaient directement bloqués au niveau du chef de file monétique avec un code rejet, donc n’arrivaient pas jusqu’à nous, donc on ne voyait pas du tout d’opération. C’est seulement les quelques retours de clients qui restent quand même assez limités, qui nous ont permis d’identifier ce problème et de faire les recherches avec notre prestataire. On s’est tout de suite orientés vers un problème de format d’échanges. Les risques d’attaque sur les flux monétiques restent très limités parce que c’est très sécurisé. On est assez confiants à ce niveau-là. »

Les autres banques de la place ont vérifié s’il n’y avait pas un bug similaire pour lever le doute. Le réseau informatique des flux monétique est encore en maintenance jusqu’au 10 aôut précise la Socredo. 15 000 clients de la banque possèdent une carte Visa.