Bora Bora : des travaux inachevés au Sofitel, à quand la reprise ?

C’était bien avant la crise sanitaire du Covid-19… Bora Bora, se préparait à une augmentation de la fréquentation touristique sur l’île. Et pour répondre à la demande, de nombreux chantiers de construction de structures hôtelières ou d’extension ont été lancés. Des chantiers, dont la reprise des travaux doit permettre de compenser l’arrêt de l’activité touristique. « Je pense que c’est une des solutions après la crise : la reprise rapide des chantiers comme le Marara, comme d’autres (…) Il y a le Méridien qui a déposé un projet d’extension… (…) Il faut avec l’aide des services du Pays, lancer assez vite ces chantiers », estime le maire Gaston Tong Sang.

Parmi ces structures, le Sofitel Marara Bora Bora Beach resort dont les travaux sont à l’arrêt depuis le début d’année en raison de problèmes de financement du chantier. Mais pas question pour autant de parler de fermeture : « Le private island est fermé jusqu’à la fin du mois de mai et réouvrira ses portes au mois de juin. Et au mois de juin, des travaux seront faits pour la rénovation du Sofitel Marara qui est fermé, en rénovation. Je voulais juste dire aux employés du Sofitel de ne pas s’inquiéter. On est en bonne voie », déclare Tita Tetuahitirere déléguée syndicale O Oe To oe Rima

Depuis la semaine dernière, le maire et les professionnelles du tourisme s’entretiennent pour mettre en place une stratégie pour surmonter la crise. Tous gardent l’espoir de jours meilleurs.