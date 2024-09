160 millions pour développer une énergie propre aux Marquises

Cette convention équivaut à un prêt de 160 millions de Fcfp auquel il faut ajouter les dépenses en amont qui s’élèvent à 12 millions de Fcfp.

« L’AFD a accompagné la CODIM depuis de nombreuses années sur la reprise de cette compétence énergie auprès des six communes des Marquises. Et on a eu un autre accompagnement pour les aider, une assistance à maîtrise d’ouvrage, pour les aider dans la formalisation et la mise en œuvre de cette délégation de services publics. Dans le cadre de cette DSP, la CODIM doit faire des investissements et là, l’investissement, c’est l’hybridation de la centrale électrique de Tahuata » a expliqué Mounia Ait Ofkir, directrice de l’AFD en Polynésie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Bien sûr, ça va changer beaucoup au niveau de l’énergie, c’est un peu l’objectif aussi de la CODIM d’arriver en 2030 à 75% voire 100% d’énergie propre au niveau de l’archipel » a indiqué Benoît Kautai, président de la communauté de communes des îles Marquises (CODIM).