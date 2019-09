Un concert de solidarité pour Natihei

La solidarité est en marche autour du petit Natihei. Sur scène le 10 octobre prochain, la star de 9 ans sera entourée de plusieurs talents du fenua : Teiva LC, Bruno Demougeot, Patrick Noble, Raumata, Nohorai mais aussi Tinalei, Noémie et Lylia. Tous ont choisi de soutenir le jeune espoir polynésien de l’émission The Voice Kids. “C’est juste génial ce qu’on va faire ! Et comme on s’entend super bien, c’est encore mieux” nous dit Noémie Thibout, jeune talent du fenua.

(Crédit photo : TFTN)

“Je suis vraiment content qu’on ait organisé ce concert pour financer mon voyage. Et je suis content aussi de chanter avec mes amis” confie Natihei Ly Sing Sao.

Des jeunes talents et des moins jeunes seront réunis pour une soirée de concert intergénérationnel. “C’est un privilège pour moi. Je me sens chanceux. Je suis très heureux de participer à ce genre d’événement qui nous permet de pouvoir faire le lien entre l’ancienne génération, nous, et la nouvelle génération qui arrive. Et de travailler avec ces jeunes talentueux, c’est super génial. J’ai même l’impression d’apprendre avec eux tous les jours” explique Bruno Demougeot, chef d’orchestre du concert.

“L’important, ce n’est pas le chant, c’est la famille “ Natihei

Rendez-vous donc le jeudi 10 octobre au Grand théâtre de la Maison de la culture pour un geste de solidarité et le plaisir des oreilles…

Et e attendant, vous retrouverez Natihei ce vendredi à 19 h 30 sur TNTV pour les battles, avec Natihei : “Cela a été l’épreuve qui m’a le plus fait stresser car on était cinq et j’étais le seul garçon. C’était vraiment des grandes voix, qui avaient pris des cours de chant… J’ai chanté ‘Un, deux, trois’ de Jean-Jacques Goldman et d’autres chansons encore. (…) J’ai choisi Jenifer comme coach parce qu’elle chante bien, j’aime son timbre de voix, ses chansons… et elle ne parle pas beaucoup, elle est tranquille, elle ne se précipite pas trop, elle ne nous stresse pas. (…) Si jamais je ne gagne pas l’émission, ce n’est pas grave car pour moi j’ai déjà gagné (…) Et même si c’est compliqué de conjuguer l’aventure avec mes études, je ne compte pas arrêter l’école. Pour moi, sans les études je ne suis rien. Ne pas bien lire, ne pas bien calculer… ce n’est pas bien. L’important, ce n’est pas le chant, c’est la famille. S’il fallait choisir entre le chant, la famille et l’école, je choisirais la famille et l’école”.