Soirée des finalistes du Hura Tapairu : Manohiva au firmament

En catégorie Hura Tapairu et Mehura, le jury a attribué le 1er prix à la troupe de Poerava Taea. Plusieurs fois monté sur le podium du Hura Tapairu en 2012, 2014, 2016 et 2018, cette année Manohiva remporte haut la main les deux catégories déclinant à la perfection la beauté, la grâce et la sensualité. À travers ses Aparima et ses ‘Ote’a, la troupe rappelle l’importance de « la famille mā’ohi, une famille vivante ». Toujours dans la catégorie phare, Tapairu Tahiti remporte le second prix et débute son spectacle par un Pahu Nui, une prestation de percussion pour ensuite osciller entre folie et libération. Le troisième prix est décerné à Hei Rurutu où l’authenticité des australes est mise à l’honneur. O Meha’i Nui Hine, Tahiti Ora et Pupu Ori no Vairao montent respectivement sur la deuxième, troisième et quatrièmement marche du podium en catégorie Mehura.

Les résultats complets des lauréats du Hura Tapairu 2022 :

En catégorie Tapairu :

1er prix : Manohiva

2ème prix : Tapairu Tahiti

3ème prix : Hei Rurutu

En catégorie Mehura :

1er prix : Manohiva

2ème prix : O Meha’i Nui Hine

3ème prix : Tahiti Ora

4eme prix : Pupu Ori no Vairao

