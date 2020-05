Reprise des cours d’arts traditionnels et de ‘ori tahiti au Conservatoire

Chaque danseuse adulte a été accueillie à l’entrée des salles par une représentante de l’amicale des parents d’élèves de l’établissement, afin d’appliquer à la lettre les normes sanitaires en vigueur : gel hydroalcoolique, flux de déplacement dans l’établissement et contrôle des masques.

Une fois sur place, les enseignantes ont indiqué aux élèves leur place, afin de respecter la distanciation physique. Sur le parquet de ces salles, des marques indiquait les placements.

(Crédit photo : CAPF)

Tous les arts traditionnels et les arts de la scène effectueront leur rentrée cette semaine. Seules exceptions : les chorales (enfants/adultes) et les pupu himene, qui devront attendre encore un peu, et les orchestres – classiques et jazz.