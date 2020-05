Musée de Tahiti et des Îles : appel à projets pour l’exposition « Fa’ahio, ta’u tufa’a »

Les artistes devront proposer des œuvres autour de 4 thématiques :

Tiki et Ti’i

l’ornementation

la navigation

la musique

« Fa’ahio, ta’u tufa’a » la notion d’héritage, de patrimoine. La finalité de l’exposition est de permettre aux artistes d’exprimer leur vision du patrimoine polynésien et plus particulièrement des collections conservées au Musée de Tahiti et des Îles. Une sélection de pièces des collections du Musée sera exposée pour illustrer ces quatre thématiques et les confronter aux œuvres contemporaines sélectionnées.

Les artistes sont invités à télécharger le dossier de candidature et à transmettre leurs projets à la direction du Musée. Ils peuvent soumettre jusqu’à trois œuvres (sculptures, dessins, peintures, vidéos, installations) existantes, ou créées pour la manifestation.

Les dossiers devront comprendre les pièces suivantes :

copie de la carte d’artiste professionnel délivrée par la Polynésie française ou diplôme obtenu pour les anciens élèves du Centre des Métiers d’Art ;

photos, croquis, vidéo permettant d’appréhender la ou les œuvres proposées dans un maximum de 3 œuvres par artistes ;

une note explicative par œuvre, incluant le descriptif détaillé (dimensions, supports, techniques) ;

le règlement de l’exposition signé par l’artiste (à télécharger sur le site).

La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 3 juillet 2020 à midi. Le dépôt peut être effectué par voie numérique à l’adresse suivante : [email protected]. La sélection des projets retenus sera annoncée le 16 juillet 2020.

Les artistes lauréats du concours « Tahiti / Art en confinement » dans les catégories arts graphiques et sculptures seront sélectionnés d’office pour être exposés durant cette manifestation.

Afin de faire vivre l’exposition, plusieurs événements/manifestations auront lieux pendant la durée de l’exposition :

le 14 novembre 2020, pour la Nuit des Musées, une visite guidée ainsi que des manifestations nocturnes seront proposées au public.

du 25 au 28 février 2021, une « garden party artistique » sera proposée dans les jardins du Musée. Les artistes seront invités à présenter leurs œuvres au public (avec possibilité pour eux de les vendre) durant ces 4 jours. Dans le cadre de cette opération, le vendredi 27 février 2021 une « Light Party » sera proposée dans les jardins, en partenariat avec Te Fare Tauhiti Nui, permettant une mise en lumière des projets proposés.

Visites guidées de la commissaire d’exposition en partenariat avec les artistes.

Performances et ateliers par les artistes.

Durant ces manifestations, et afin de faire vivre l’exposition, les artistes sélectionnés seront sollicités pour proposer des ateliers, des créations live, des visites guidées, des appuis à la réalisation d’outils de médiation. Ces prestations feront l’objet d’une rémunération spécifique, en fonction des possibilités et propositions émises par chaque artiste suivant le programme établi avec les équipes du Musée.