Marine Peres, une chorégraphe de renom au fenua

Depuis une semaine, Marine Peres crée des chorégraphies avec de jeunes danseurs du fenua. Un style mêlant Jazz et danse contemporaine. Et une chance pour ces jeunes stagiaires de profiter des savoirs de cette sommité de la danse à l’agenda très chargé.

« On a eu de la chance. On se connait. C’était ma formatrice quand j’ai passé mon diplôme pour être professeur. Du coup, cela a été plus facile de pouvoir la faire venir et qu’elle puisse se libérer », se félicite Éric Goalard, le directeur du centre de danse André Tschan.

« Elle fait l’unanimité. On a commencé avec les enfants, puis les adultes. Elle est très fédératrice dans sa danse », ajoute-il.

Preuve en est : tous les créneaux du stage affichaient complets. Avec ce petit groupe, Marine Peres apporte sa patte au style déjà bien marqué de ses jeunes stagiaires aguerris.

« Le jeune ballet a déjà une expérience du travail pré-professionnel. Je viens juste amener ma matière, une qualité, des petits outils qui leur serviront peut-être plus tard », souligne la chorégraphe.

Le fruit de ce travail d’une semaine fera l’objet d’une représentation prévue, ce vendredi soir, à l’école de danse.