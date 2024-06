Le Umu ti, la marche sur le feu a lieu ce jeudi

Elle ouvre traditionnellement les festivités du Heiva i Tahiti : la marche sur le feu, umu ti, se tiendra ce jeudi au Mahana Park à Punaauia. Les pierres basaltiques ont été soigneusement sélectionnées et l’endroit aménagé.

« Les anciens Polynésiens pour se préserver de la famine se constituaient des réserves alimentaires. Un tahu’a ou grand prêtre marchait alors sur les pierres brûlantes du grand four préparé pour la cuisson de tubercules. Si ce dernier ne se brûlait pas les pieds, les aliments seraient conservés sous la haute protection divine. Cette cérémonie d’antan permet aujourd’hui pour ses marcheurs de purifier leur âme et leur corps », explique Tahiti tourisme sur son site Internet. Il faut deux jours pour que ce four atteigne la bonne température.

Depuis peu, le maitre de cérémonie Raymond Graffe a transmis le flambeau à son fils. « J’attends ce moment depuis l’année dernière, confie-t-il. Après la cérémonie de la marche sur le feu, je donne un éventail de dates pour l’année d’après. Il y en a beaucoup qui viennent de France avec des amis d’ici. L’an dernier, ils étaient nombreux à venir respirer le feu sacré. Je pense que c’était inoubliable pour tous ceux qui ont franchi la fournaise. Je pense que tous ceux qui viendront cette année veulent respirer et faire leurs vœux. Le vœu va se réaliser dans quelques semaines, quelques mois, c’est sûr. Maintenant, c’est mon fils qui officie, avec ses cousins et ses frères. »

Raymond Graffe

Le tahu’a ouvre la marche après une période de jeûne et de méditation. « Les officiants vont démarrer le jeûne ce soir à 18 heures jusqu’à demain après la cérémonie« , explique Raymond Graffe qui annonce avoir lui-même déjà commencé à jeûner depuis mercredi.

La cérémonie est payante. Les tickets sont disponibles à la vente au Mahana Parc.

La Marche sur le feu

Jeudi 27 juin

À partir de 18h

Contact : 87 78 54 75 (Nini)